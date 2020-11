Lady Esther Kosmetik klagt gegen die Corona-Verordnungen des Landes Hessen

Bergstraße.Thilo Figaj, Kosmetik-Unternehmer in Bensheim, hat jetzt als Vertreter der Lady Esther Kosmetik GmbH einen Eilantrag am Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingereicht. Damit reiht er sich ein in die Anträge zahlreicher weiterer Unternehmer, vor allem aus der Gastronomie und der Fitness-Branche, die aufgrund der neuen Corona-Maßnahmen gegen das Land klagen.

Zeitfenster für den Einkauf ...