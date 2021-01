Lage in Alten- und Pflegeheimen entspannt sich

Darmstadt.In Darmstadt hat sich die zeitweise hochproblematische Infektionssituation in den Alten- und Pflegeheimen durch konsequente Anwendung der entsprechenden Schutzmaßnahmen entspannt. Das teilt die Stadt in einer Pressemiteilung mit. Aktuell gibt es demnach nur noch in einer Einrichtung, dem Luise-Dittmar-Haus, ein Ausbruchsgeschehen, aber auch dieses wird bereits mit Testungen, Isolierungen und Quarantäne unter Kontrolle gebracht. Sonst ist derzeit kein weiteres Alten- und Pflegeheim in Darmstadt betroffen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.01.2021