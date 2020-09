Lambrecht: Nachfolge klärt sich noch 2020

Bergstraße.Nach der offiziellen Ankündigung der Bundesjustizministerin und Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht, nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren, wird die SPD in die Suche nach der Lambrecht-Nachfolge einsteigen. Auf einem Parteitag im November soll die Nominierung erfolgen.

„Eine solche Entscheidung zu treffen, ist gewiss nicht leicht“, erklärt der Vorsitzende der SPD Bergstraße Marius Schmidt. In einem Brief an die SPD-Mitglieder des Kreises Bergstraße blickt Lambrecht auf den Beginn ihrer Amtszeit vor sechs Wahlperioden zurück und stellt fest, dass vieles, was heute für selbstverständlich gehalten, zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar war – wie zum Beispiel Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren, der Ausstieg aus der Atomenergie, die Ehe für alle, der Gesetzliche Mindestlohn oder die Grundrente.

„Ansporn für die Partei“

„In ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete und nicht zuletzt als Bundesjustizministerin hat Christine Lambrecht wesentliche Veränderungen vorangebracht und dazu beigetragen, das Leben der Menschen besser und gerechter zu machen. Konkrete Verbesserungen waren ihr Antrieb“, so Schmidt. „Ihre Entscheidung und Leistungen als Bundestagsabgeordnete über 22 Jahre verdient Respekt und ist Ansporn zugleich“, zieht Schmidt Bilanz.

Die SPD wird nun in den kommenden Wochen den Mitgliedern und Ortsvereinen die Gelegenheit geben, Kandidaten zu suchen und an den Unterbezirksvorstand zu melden. Bevor der potenzielle Nachfolger für Lambrecht nominiert wird, sollen die Kandidaten die Gelegenheit bekommen, sich bei den Mitgliedern auf Veranstaltungen der Ortsvereine vorzustellen.

Die letztendliche Entscheidung darüber, wer für den Bundestag 2021 kandidieren wird, treffen die 120 Delegierten aus 22 Ortsvereinen dann auf einem Parteitag, der im November stattfinden soll. red

