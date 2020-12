Land informiert über weiteres Vorgehen bei Corona-Impfungen 

Wiesbaden.Nach der Zulassung eines ersten Corona-Impfstoffs will die hessische Landesregierung heute Nachmittag über weitere Schritte informieren. Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden werden Details zur Impfstrategie des Landes bekanntgeben. Außerdem werde man von einem bereits beschlossenen Konzept zum Schutz von Heimen in Hessen berichten, erklärten die Ministerien.

Die EU-Kommission hatte gestern dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die Marktzulassung erteilt. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für die Zulassung gegeben.

Gestern war noch unklar, wie viele Corona-Impfdosen die hessische Landesregierung zu welchem Zeitpunkt für das Bundesland erwartet und wann mit einem Start der Impfungen in den Impfzentren gerechnet wird.

