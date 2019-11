Land nimmt sich Geld, das ihm nicht zusteht

Bergstraße.Der Entwurf für den Bergsträßer Kreishaushalt 2020 weist zwar – wie auch in den vergangenen Jahren – einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis auf. Mit 9,18 Millionen Euro liegt er aber unter der Prognose von 2019. Dazu tragen auch Entscheidungen auf der Landesebene bei.

Der hessische Landtag hat jüngst das Programm „Starke Heimat Hessen“ auf den Weg gebracht. Zum Hintergrund: Der Bundestag hatte beschlossen, zum 1. Januar 2020 die Gewerbesteuerumlage abzusenken, die Städte und Gemeinden abführen müssen. Hessen geht jedoch einen Sonderweg: Ein Teil der Steuergelder, der zusätzlich bei den Kommunen verblieben wäre, soll nun über eine sogenannte „Heimatumlage“ an das Land abgegeben werden, um in Form von Zuweisungen an finanzschwache Städte und Gemeinden zu fließen. Teilweise sind diese Zuweisungen zweckgebunden – für Kindergärten und Digitalisierung.

Für Krug eine „Mogelpackung“

In seiner Haushaltsrede sprach Karsten Krug (SPD) von einer „Mogelpackung“. Das Land entscheide, was gut sei, wer von wem profitiere und wie die Umverteilung bezahlt werden soll. „Es vergisst allerdings bei all diesen Entscheidungen, das Programm selbst zu finanzieren“, kritisierte er.

Bei der Entscheidung in Wiesbaden sei nicht nur kurz vor knapp entschieden worden, dass die Landkreise weniger Zuweisungen erhalten sollen als die finanzschwachen Städte und Gemeinden. Der Kreis erhalte wegen „Starke Heimat“ auch 1,3 Millionen Euro weniger aus der Kreisumlage, als er aufgrund der bundesgesetzlichen Neuregelung bekommen hätte. Ein prognostizierter Anstieg der Steuerkraft von 2019 auf 2020 soll aber dazu führen, dass der Kreis über die Umlagen trotzdem mehr Geld von den Kommunen bekommt als bisher – ohne die Hebesätze zu erhöhen.

Bürgermeister verärgert

Unter Bergsträßer Stadtkämmerern und Bürgermeistern hatte das Programm „Starke Heimat“ in den vergangenen Wochen für Ärger gesorgt. Das Land verfüge über Geld, das den Städten und Gemeinden zusteht, lautet der Tenor.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Bergsträßer Kreistag deshalb eine Resolution zum Landesprogramm beschlossen. Einen ersten Antrag dazu hatte die AfD gestellt. Entsprechend der parlamentarischen Regelungen, nach denen weitergehende Anträge Vorrang haben, ließ Kreistagsvorsitzender Gottfried Schneider (CDU) jedoch über einen Änderungsantrag der Großen Koalition abstimmen, der eine breite Mehrheit fand. Darin heißt es, der Kreistag sehe es als seine zentrale Zielsetzung an, die Kommunen in ihrer „eigenverantwortlichen Entwicklung“ zu unterstützen. Die Gelder aus der reduzierten Gewerbesteuerumlage sollten bei den Kommunen verbleiben.

Für Diskussionen sorgte allerdings der letzte Punkt der Resolution. Da das Programm „nicht eindeutig hinsichtlich seiner zu erwartenden Wirkung eingeschätzt werden“ könne, solle ihm eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren eingeräumt werden, um Erfahrungen zu sammeln und dann eine Bewertung vorzunehmen.

Dass sich die ersten beiden Punkte klar gegen das Programm richten, ihm der letzte jedoch eine Art Bewährungsfrist einräumt, stieß bei den Vertretern der Fraktionen außerhalb der Koalition auf Unverständnis. Matthias Baaß (SPD) begründete dies damit, dass die Entscheidung über das Programm im Landtag bereits gefallen ist. Auf Antrag von Christopher Hörst (FDP) ließ Schneider über alle drei Punkte der Resolution einzeln abstimmen. Während die ersten beiden breite Mehrheiten bei jeweils nur einer Enthaltung fanden, gab es beim dritten 20 Gegenstimmen – bei knapp 70 anwesenden Abgeordneten reichte aber auch das für die Annahme dieses Punktes.

Wer bestellt, bezahlt nicht

Auch an anderen Stellen könnten übergeordnete Entscheidungen den Kreis Geld kosten. So etwa bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Wechsel in den Zuständigkeiten zwischen Kreis und Landeswohlfahrtverband brächten Mehrkosten mit sich, ebenso wie Änderungen im Bundesteilhabegesetz, erläuterte Krug. Unterm Strich liege der Mehraufwand bei acht Millionen Euro.

Es bleibe abzuwarten, ob die Landkreise nach Verhandlungen des Landes und der kommunalen Spitzenverbände von Kompensationszahlungen profitieren. Auf Verdacht will Krug so einen Ausgleich aber nicht im Haushalt darstellen, wie er betonte.

