Hessen.Hessen will 200 Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufnehmen. "Wir haben damit signalisiert, dass wir auch in dieser besonderen Frage einen humanitären Beitrag leisten wollen", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Damit werde Hessen knapp doppelt so viele Menschen aufnehmen, wie das Land nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel leisten müsste.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020