Bergstraße.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße organisiert eine Fahrt zur Bayerischen Landesgartenschau in Würzburg. In der Ankündigung heißt es: Das Gelände der Gartenschau liegt auf Augenhöhe mit der Festung Marienberg. Sie bietet seltene Gewächse, blühende Themengärten, Urban Gardening sowie reizvolle Spiel- und Erlebnisflächen. Im Rahmen der Kvhs-Fahrt zur Landesgartenschau wird eine zweistündige Führung angeboten. Im Anschluss haben die Teilnehmer bis zur Rückfahrt Zeit, um das Gelände und die Ausstellungen selbstständig zu erkunden. Die Busfahrt findet am 28. Juni, Donnerstag, statt. Treffpunkt zur Busabfahrt ist um 8 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Heppenheim. Die Rückfahrt ab Würzburg erfolgt um 17 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter der Telefonnummer 06251/17296-21 oder auf der Webseite. red