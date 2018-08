Landesmillionen für 15 Projekte im Kreis

Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße können 7,4 Millionen Euro in insgesamt 15 Projekte investiert werden. Möglich wird dies durch Darlehen des Hessischen Investitionsfonds. „Im Kreis Bergstraße fließt das Geld unter anderem in Projekte in Bensheim, Lorsch, Fürth und Mörlenbach.

In Bensheim geht es um die grundhafte Erneuerung der Werner-von-Siemens-Straße zwischen Mosel- und Fabrikstraße sowie die

...