Landesmittel für schnelleres Internet im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Seit rund einem Jahr ist die erste Stufe im Breitbandausbau für den Kreis Bergstraße abgeschlossen. „Flächendeckend stehen Internetanschlüsse mit 50 Mbit/s in der ganzen Wirtschaftsregion Bergstraße zur Verfügung“, schreibt die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) in einer Pressemitteilung.

Dies habe zum einen durch den marktgetriebenen Ausbau der Breitbandinfrastruktur durch private Telekommunikationsunternehmen an der Bergstraße, im Ried und Teilen des Odenwaldes sowie durch den geförderten Breitbandausbau in den Neckartalkommunen erzielt werden können.

„Aber nicht zuletzt das kommunale Breitbandausbauprojekt ‚Interkommunales Breitbandnetz IKbit‘ im Odenwald und der Kreisstadt Heppenheim, das bereits Ende 2014 in Betrieb gegangen ist, hat viel dazu beigetragen, dass alle Kommunen in der Wirtschaftsregion Bergstraße nun über schnelles Internet verfügen“, weiß Dagmar Cohrs, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereichs Kommunalbetreuung bei der WFB. Gemeinsam mit dem durch den vom Land Hessen geförderten regionalen Breitbandberater setzt sie sich seit dem Jahr 2009 für die Verbesserung der Breitbandversorgung in der ganzen Region ein.