"Landesschulamt soll weg"

Das Staatliche Schulamt in Heppenheim (Bild) braucht nach Überzeugung des Gesamt-personalrats kein Landesschulamt als übergeordnete Verwaltungsebene. © Funck/a

Bergstraße.Für eine Abschaffung des Landesschulamtes oder zumindest einen Rückbau der Behörde macht sich der Gesamtpersonalrat des Schulamtsbezirks Bergstraße/Odenwald stark. Seine Forderung erläutert das Gremium in einem Schreiben, das unter anderem an das Kultusministerium in Wiesbaden, das Landesschulamt, verschiedene Lehrerverbände und an die im neuen hessischen Landtag vertretenen Parteien gerichtet

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3467 Zeichen des Artikels