Landgericht fällt „gefühlt falsches Urteil“

Symbolbild. © dpa

Bergstraße.Selten hat man Richter und Staatsanwalt am Ende eines Prozesses derart ratlos und persönlich betroffen erlebt wie im Missbrauchsverfahren gegen einen 61-Jährigen aus dem Odenwald. Dieser war angeklagt, seine beiden minderjährigen Stieftöchter im Zeitraum 2010 bis 2014 in den gemeinsamen Wohnungen in Heppenheim und Mörlenbach sexuell missbraucht haben. Gestern wurde der Mann aus Mangel an

...