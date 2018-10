Landrat ruft zur Teilnahme auf

Bergstraße.Landrat Christian Engelhardt ruft alle Menschen im Kreis Bergstraße dazu auf, morgen an der Landtagswahl und der Volksabstimmung über 15 Vorschläge zur Änderung der Landesverfassung teilzunehmen. „Mit ihrer Stimme können Sie mitentscheiden, wie die Politik in Hessen in den kommenden fünf Jahren gestaltet werden soll“, betont er.

Weiter schreibt Engelhardt in seinem Aufruf: „Dass wir heute in einer Demokratie leben, ist keine Selbstverständlichkeit. Dies wurde über einen langen Zeitraum errungen. Wir können stolz darauf sein, dass der Kreis Bergstraße in der deutschen Geschichte einer der Orte ist, an denen die Entwicklung der Demokratie in unserem Land entscheidend mitgeprägt wurde. Doch Demokratie lebt vom Mitmachen! Nutzen Sie deshalb Ihr Wahlrecht und gehen Sie am Sonntag, dem 28. Oktober zur Wahl!“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018