Landrat vermeldet 17 Neuinfektionen

Von Dirk Rosenberger

Bergstrasse. Im Kreis Bergstraße gibt es 17 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus Sars-Cov-2. Das teilte Landrat Christian Engelhardt am Samstagabend exklusiv auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Veröffentlichung auf der Homepages der Behörde und eine Information an die Presse gab es wie bisher - und wie am Freitag bereits angekündigt - nicht. Laut Landrat wolle man so die Mitarbeiter der Pressestelle entlasten.

Allein in Viernheim gab es zehn Betroffene, die weiteren Fälle verteilen sich auf Lampertheim (2), Bensheim, Hirschhorn, Lorsch, Gorxheimertal und Bürstadt. Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen für die Schillerschule in Viernheim. Dort fällt der Unterricht auf Empfehlung des Gesundheitsamtes aus, informierte Engelhardt. An der Albertus-Magnus-Schule (ebenfalls Viernheim) liefen die Ermittlungen noch. Welche Konsequenzen notwendig seien, müsse noch geklärt werden.

An der Bensheimer Metzendorf-Schule mussten (wie berichtet) 22 Schüler und zwei Lehrer und Quarantäne gestellt werden, weil eine Person Kontakt zu einem positiv Getesteten außerhalb der Schule hatte . Neuigkeiten zu diesem Fall gab es am Wochenende nicht.

Der Landrat ließ außerdem wissen, dass einige Neuinfektionen in dieser Woche auf eine Geburtstags- und Abi-Nachfeier in Viernheim zurückzuführen sei. Dort habe eine infizierte Person mitgefeiert. Auch wenn er Verständnis habe, dass man froh und stolz ist, sein Abitur bestanden zu haben und dies feiern möchte, „ist aktuell nicht die richtige Zeit, um ausgelassen zu feiern und gegebenenfalls die Corona-Regeln zu vergessen“, betonte Engelhardt. Es sei einfach zu riskant und könne schlussendlich alle in Gefahr bringen.

Insgesamt sind nun 488 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Wie meisten davon gelten inzwischen als genesen, aktuelle Angaben dazu gibt es am Wochenende jedoch nicht. Am Freitag wurden 60 „aktive Fälle“ gemeldet, heute könnten es nun 77 sein. Drei Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Der Sieben-Tage-Wert im Kreis, der darüber entscheidet, ob Einschränkungen beschlossen werden müssen, liegt bei 36. Um die öffentlichen Gesundheitssysteme nicht zu überfordern, hatten sich Bund und Länder auf einen Grenzwert bezüglich der Zahl der Neuinfektionen verständigt: Sollten in einem Landkreis kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage auftreten, sollen weitere Beschränkungen gelten. Der Kreis Bergstraße hat 270 339 Einwohner, deshalb liegt der Grenzwert für den Kreis Bergstraße bei 135 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage.

