Bergstraße.Um die Bürger gezielt über das Projekt „Vision Bergstraße“ zu informieren und sie zum Bürgerforum Bergstraße einzuladen, wird Landrat Christian Engelhardt in dieser Woche die Wochenmärkte in Bensheim und Lorsch sowie den Rewe-Markt in Heppenheim besuchen. Gemeinsam mit einem Team der Kreisverwaltung wird er mit einem Stand präsent sein. Hier gibt es auch die Möglichkeit, an einer Bürgerbefragung und damit an einer Verlosung teilzunehmen.

In Bensheim, Lorsch, Heppenheim

Den Besuch auf den Märkten will der Chef der Kreisverwaltung nicht nur nutzen, um das Projekt „Vision Bergstraße“ vorzustellen: „Ich lade herzlich dazu ein, meinen Marktbesuch auch als Bürgersprechstunde zu verstehen“, betont Engelhardt. „Ich möchte in direkten Kontakt zu Bürgern vor Ort treten und freue mich auf persönliche Gespräche.“ Die Termine für die Bürgersprechstunde sind:

Donnerstag, 7. Juni, von 9 bis 9.45 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bensheim