Landratsamt kickt sich ins Viertelfinale

Anzeige

Landrat Christian Engelhardt und die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz hatten dienstliche Termine auf dem Hessentag und ließen es sich jeweils nicht nehmen, ihrer Mannschaft im Korbacher Stadion einen kurzen Besuch abzustatten. „Wir haben schlussendlich nicht so gut gespielt, wie wir das von uns selbst gewohnt sind, was aber auch den hohen Temperaturen und der nur 20-minütigen Spielzeit geschuldet war. Es waren viele neue, junge Spieler dabei – und bis man sich da einigermaßen eingespielt hat, ist die Vorrunde eigentlich schon wieder vorbei. Limburg-Weilburg hat völlig verdient gegen uns gewonnen und sich dann den Titel geholt. Wer den Pokal will, der muss die Bergstraße schlagen“, sagte Organisator Roland Rettig, der sich auch sehr über das Mitwirken von Karsten Krug sowie die Besuche von Landrat Christian Engelhardt und der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz freute.

„Es ist ja nicht so, dass wir nur herfahren, um einen schönen Tag zu haben. Wir vertreten in erster Linie unseren Landkreis und versuchen, das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Und dann freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn wir diesen Besuch und die Honoration bekommen, sofern dies im Rahmen der Termine möglich ist“ so Rettig weiter, der sich auch bei den Hauptorganisatoren Mark Schneider, Lukas Müller, Jürgen Rauch und Jürgen Etzel bedankte.

Nach der Siegerehrung hatten die Spieler und die mitgereisten Kollegen noch genügend Zeit, um das Gelände des Hessentags ausgiebig zu erkunden, ehe es am Abend dann wieder zurück nach Heppenheim ging. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.07.2018