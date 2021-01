Landwirtschaft in Hessen vor allem als Nebenerwerb 

Wiesbaden.Knapp 15.100 Betriebe haben im vergangenen Jahr in Hessen rund 766.900 Hektar landwirtschaftliche Fläche genutzt. Dabei habe es sich um knapp 13.400 Einzelunternehmen gehandelt, die etwa von Ehepaaren oder Einzelpersonen geleitetet wurden, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Diese seien überwiegend als Nebenerwerbsbetriebe geführt worden. Daneben seien bei der Landwirtschaftszählung 4250 Betriebe im Haupterwerb registriert worden.

Die gesamte Fläche sei zu deutlich mehr als der Hälfte (466.500 Hektar) als Ackerland genutzt worden. 294.500 Hektar waren nach Angaben der Statistiker Dauergrünland. Dazu seien 100 Hektar Haus- und Nutzgärten gekommen. Eine Fläche von 5800 Hektar hätten die landwirtschaftlichen Betriebe mit Dauerkulturen wie Obstbäumen bepflanzt.

Während die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hessen im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb, verringerte sich das Ackerland leicht (minus 0,2 Prozent). Im gleichen Verhältnis erhöhte sich nach Angaben des Landesamtes die Dauergrünlandfläche. Fast 2050 (13,5 Prozent) hessische Betriebe bewirtschafteten demnach 115.900 Hektar (rund 15 Prozent) ihrer landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch. Vergleichszahlen zum Vorjahr lagen nicht vor.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.01.2021