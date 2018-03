Langer Beifall für lässigen Orgel-Sound

Anzeige

In erster Linie Eigenkompositionen

Stücke wie Michael Breckers „Half Past Late“ oder „Timeline“ von Pat Metheny gehörten zu den wenigen „ausgeliehenen“ Titeln des Abends. Herausragend die Version „Snakes“ von „The Marcus Miller Project featuring David Sanborn, die vor Power und Funk nur so strotzte. In erster Linie präsentierte die Band aber eigene Kompositionen von Beiling und Schöpsdau.

Dessen „Funky Tune“ passte ebenso glänzend zur Setlist wie Beilings „Bingo Wings“ oder der „Bruce Blues“, eine launige Hommage an den asiatischen Kampftorpedo Bruce Lee. Die Band spielte mit Musik, mixte Elemente aus Jazz, Funk und 60er Jahre Soul mit einer chronischen Lust am spontanen Experimentieren, an Interaktion und Variieren.

Das filigrane, stets aufgeladene Gitarrenspiel von Sven Claussen ist in dieser Kombination unersetzlich. Immer wieder bringt er die Songs zum Aufleuchten, mit pointiert ausformulierten Soli und als Rhythmus-Verstärker im Hintergrund. Der umtriebige Drummer Jens Biehl kennen Jazzfans vom Real Jazz Trio oder durch seine Zusammenarbeit mit Andreas Hertel oder Tony Lakatos. Mit Jan Beiling spielt er in der Band „Don’s Bag“. Auch Biehl trommelt im Tigerpalast. Im Bensheimer Jazzkeller beeindruckte er durch eine brillante perkussive Klangsprache und ein todsicheres Timing, das von Intensität, Tempo und einer komplexen, nuancierten Rhythmik getragen wird.

Schöpsdaus Orgelspiel war virtuos, elektrisierend, mitreißend. Wie er das Instrument versteht und das Potenzial des zweimanualigen Keyboards zum Klingen bringt, ist großartig. Immer wieder kitzelte der gebürtige Lorscher einen kernig swingenden, mörderisch groovenden Sound heraus, der in vielen Songs die Richtung vorgibt. Mit dem Basspedal übernimmt er auch die Rolle des Tieftöners. Eine koordinative Höchstleistung und ein heißer Tastentanz voller verzahnter Klangcollagen.

Im zweiten Set kamen dann doch noch einige Coverversionen zu Gehör, wenngleich man die Songs eher als eigenständige Adaptionen bezeichnen müsste. Beim Sax-Duell von Maceo Parker und Candy Dulfer („Addictive Love“) wechselte Sven Claussen ans Horn. Als Zugabe servierte die Band noch „Put it where you want ist“ von den Crusaders. Langer Applaus im PiPaPo-Theater.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018