Langer Vorlauf soll Krug den Wahlsieg bringen

Bergstraße.Bei seinem Rennen um das Amt des Bergsträßer Landrats verliert Karsten Krug keine Zeit. Frühestens in 18 Monaten kann die nächste Wahl zum Chef der Kreisverwaltung stattfinden, ein halbes Jahr, bevor die laufende Amtsperiode von Christian Engelhardt (CDU) endet. Doch bereits jetzt hat der Sozialdemokrat und Kreisbeigeordnete seine Kandidatur angekündigt, erst auf Nachfrage dieser Zeitung, am gestrigen Freitag dann auf einer Pressekonferenz im Brau- und Backhaus in Lorsch. „Ich will die Wahl gewinnen“, sagt der 42-Jährige. Deshalb wolle er möglichst viel Vorlauf, um sich bei den Wählern bekannt zu machen und für sich zu werben.

Krug, der in Groß-Rohrheim aufwuchs und dort immer noch mit seiner Frau und seiner fünfjährigen Tochter wohnt, bezeichnet sich als ein „Kind der Region“. Er war und ist teilweise auch noch in verschiedenen Sportvereinen aktiv (Tennis, Tischtennis, Fußball, Volleyball), war auch schon stellvertretender Kerwevadder in seinem Heimatort. „Ich sehe es als meine Aufgabe an, die Lebensverhältnisse der Menschen in der Region zu verbessern“, sagt er. Als Dezernent für Bauen, Finanzen, Umwelt, Verkehr und Soziales hat er bereits wichtige Funktionen übernommen. Nun will er mehr Verantwortung: „Der Wirkungsbereich eines Landrats ist ein anderer, als der eines Kreisbeigeordneten.“

Erste Anzeichen im Dezember

Krug plant, sich innerhalb der Bergsträßer SPD um die Nominierung zum Landratskandidaten zu bewerben. Der Kreisverband wird darüber im Frühjahr 2020 entscheiden. So ganz aus heiterem Himmel kommt das nicht. Schon im Dezember vergangenen Jahres hatte Kreisvorsitzender Marius Schmidt angekündigt, dass die Sozialdemokraten einen eigenen Bewerber aufstellen wollen. „Das könnte auch ein Kreisbeigeordneter sein, der seine Sache sehr gut macht“, sagte er damals.

Krug ordnet sich innerhalb der SPD keinem bestimmten Flügel zu, bezeichnet sich aber als „eher links“. Sein Interesse habe dabei aber immer vor allem dem Lokalen gegolten, als der großen Politik. Er komme aus einer traditionell sozialdemokratischen Familie. „Wir hatten nicht das Geld für große Autos und zwei bis drei Urlaubsreisen im Jahr“, bekennt der Verwaltungsfachwirt (FH).

Karsten Krug und Christian Engelhardt werden in den nächsten 18 Monaten oder mehr den Spagat vollbringen müssen, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, obwohl der Kreisbeigeordnete den Landrat ablösen will. Engelhardt hat zwar noch nicht angekündigt, ob er sich für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stellen wird. Auf Nachfrage ließ er aber durchblicken, dass ihm seine Aufgaben viel Freude machen und er die Dinge, die ihm wichtig sind, gerne weiterhin steuern würde.

Auch die Kommunalwahl steht an

Er habe sowohl Engelhardt als auch Kreisbeigeordnete Diana Stolz (ebenfalls CDU) früh über seine Pläne informiert, betonte Krug beim Pressegespräch. „Mir ist bewusst, dass manches schwieriger werden wird“, sagt der Groß-Rohrheimer. Er und die beiden anderen Dezernenten seien jedoch erfahren und arbeiteten eng genug zusammen, um damit umzugehen. „Das sehen sie sicher auch so“, ist Krug überzeugt.

Ein fertiges Programm hat der Sozialdemokrat noch nicht, wohl aber einige Ideen, was er anders machen könnte, als sein derzeitiger Vorgesetzter. Er spannt dabei den Bogen von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Es müsse ein breiteres Angebot in der Kinderbetreuung geschaffen werden, findet er, vor allem bei den Tagesmüttern. Beim Schulbau müsse überlegt werden, wo die Prioritäten liegen sollten: ob bei der Digitalisierung oder doch eher bei grundlegenden Dingen wie funktionierenden Toiletten. In jedem Fall sollte sich der Kreis Krugs Ansicht nach mehr darum bemühen, in den Genuss von Förderung für Projekte der demokratischen Bildung zu bekommen.

Die jüngsten Entscheidungen des Kreistags zum Klimaschutz begrüßt der Umweltdezernent, wobei er bedauert, dass es keine Mehrheiten dafür gab, sich stärker bei der Aufforstung von Wäldern zu engagieren. Mit Blick auf die Ältesten tritt Krug dafür ein, deren Erfahrungen und ihr Potenzial besser zu nutzen. Gleichzeitig sieht er den Kreis bei der Gesundheitsversorgung in der Pflicht, ebenso wie bei der Verbesserung der Mobilität. „Den meisten Menschen im Kreis geht es gut, aber eben nicht allen“, sagt er.

In das Jahr der Landratswahl wird auch die nächste Kommunalwahl in Hessen fallen. Je nachdem, wann Letztere angesetzt wird, könnten die beiden Urnengänge am selben Tag stattfinden. Krug wäre dafür. Zwar würde es das etwas schwieriger machen, den Blick der Wähler bei der Landratswahl von Parteien auf Personen zu lenken. „Zwei Wahlen kurz hintereinander wären aber schwer zu verkaufen“, gibt er zu bedenken.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.09.2019