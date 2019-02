Langnese-Werk – eine architektonische Spezialität

Bergstraße.100 Jahre Bauhaus: Für die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen ist das prominente Gründungsjubiläum der Weimarer Bewegung eine Motivation, der architektonischen Bandbreite des Neuen Bauens in Hessen ein eigenes Büchlein zu widmen. Der Sonderband aus der Reihe „Kulturelle Entdeckungen“ wurde in den ehemaligen Fissan-Werken in Zwingenberg offiziell vorgestellt.

Heute sitzt in dem

...