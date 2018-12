Lastwagen brannte völlig aus

Alsbach.Von der Tank- und Rastanlage Alsbach an der A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg wurde am Samstag (15.) gegen 14 Uhr über den Polizeinotruf ein Fahrzeugbrand gemeldet: Ein Klein-Lkw (3,5 Tonnen) war auf dem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant geparkt, als er auf Grund eines technischen Defekts Feuer fing. Der 44-jährige Fahrer aus Rumänien befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Rastanlage. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stand dies bereits in Flammen. Die Feuerwehr aus Pfungstadt konnte den Brand löschen, das Fahrzeug war jedoch bereits völlig zerstört worden. Die Überreste wurden von einem Abschleppdienst entfernt. ots

