Lastwagenfahrer rammt Zapfsäule und flieht

Bergstraße.Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro richtete ein Lastwagenfahrer an, der am Montagabend auf der Rastanlage Lorsch-Ost an der Autobahn 67 offensichtlich auf der Suche nach einem Parkplatz war. Bei seiner Fahrt über das Raststättengelände fuhr er mit seinem Sattelzug auch durch den Tankstellenbereich. Dort rammte er eine Zapfsäule so stark, dass sich etwa 60 Liter Diesel über den Boden ergossen, bevor die Bediensteten der Rastanlage den Not-Aus-Knopf betätigen konnten.

Der etwa 30 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs aus Slowenien stieg noch aus seinem Fahrzeug aus, um den Schaden zu begutachten, bevor er seine Fahrt fortsetzte, ohne sich weiter darum zu kümmern, was er angerichtet hatte.

Die Feuerwehr Lorsch war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Fahndung nach dem flüchtigen Sattelzug und seinem Fahrer dauert an.

Alkoholtest bei Brummifahrern

Am Abend zuvor hatten Beamte der Autobahnpolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei erneut vorbeugende Alkoholkontrollen entlang der durch Südhessen verlaufenden Autobahnen vorgenommen, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Fahrten alkoholisierter Brummifahrer kam, die zum Teil schwerwiegende Folgen nach sich zogen. Auf den Tank- und Rastanlagen Gräfenhausen und Lorsch wurden insgesamt 126 Personen genauer unter die Lupe genommen. Bei insgesamt elf Fahrern wurden so hohe Werte festgestellt, dass die Weiterfahrten, die für den frühen Montagmorgen geplant waren, von den Beamten untersagt werden mussten. Der traurige Spitzenreiter – ein Fahrer aus Osteuropa – hatte einen Blutalkoholwert von 2,28 Promille. Die Ordnungshüter legten zur Verhinderung der Weiterfahrt Parkkrallen an oder stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, um sicherzustellen, dass die Fahrer nicht doch ihre Tour antreten. Das Ergebnis der Aktion zeigt, dass die Kontrollen erforderlich sind. Sie werden auch weiterhin fortgesetzt, kündigt die Polizei an. red

