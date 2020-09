Laura Wilde in Quarantäne

Bergstraße.Auch die im Kreis Bergstraße wohnende Schlagersängerin Laura Wilde ist mit dem Coronavirus infiziert. Auf ihrer Facebook-Seite teilte sie mit, dass ein entsprechender Test positiv ausgefallen sei. Zuvor stand sie bei einem dreitägigen Aufenthalt in der Schweiz auf der Bühne. Dort habe sie „leider einige Momente erlebt, die so ganz und gar nicht coronatauglich waren“. Jetzt befindet sie sich in Quarantäne. „Es geht mir soweit gut bislang“, teilt sie ihren Fans mit. kel/Archivbild: Zelinger

