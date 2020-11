Laut Studie deutschlandweit unter den ersten zehn Kommunen mit den besten Wachstumsaussichten

Darmstadt.Darmstadt zählt einer Studie zufolge zu den zehn Kommunen in Deutschland mit den besten Wachstumsaussichten nach der Corona-Krise. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Langfristprognose des Forschungsinstituts Prognos hervor. Die Stadt, in der auch der Chemie- und Pharmakonzern Merck seinen Sitz hat, ist ein Zentrum für Wissenschaft und Forschung. Die Studie prognostiziert das Wirtschaftswachstum sowie die Beschäftigtenentwicklung in den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Ökonomisch leistungsfähige Regionen werden demnach auch nach der Krise wieder stärker wachsen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.11.2020