Lautertal: Rekord bei Grundsteuer

Lautertal.Der Lautertaler Haushaltsplanentwurf 2018 sieht angesichts der Finanzmisere der Gemeinde drastische Erhöhungen bei Grund- und Gerwerbesteuer vor. Das ließ Bürgermeister Andreas Heun jetzt bei der Hauptversammlung der SPD durchblicken.

Die Grundsteuer wird nach Einschätzung des Rathauschefs dabei auf jeden Fall auf Rekordniveau ansteigen. Derzeit liegt Lautertal schon bei 750 Punkten. Heun sprach von einer Anhebung auf bis zu 1060 Punkte. Damit wäre die Kommune Spitzenreiter in ganz Deutschland. Derzeit ist die Grundsteuer in Nauheim mit 950 Punkten bundesweit am teuersten. kel