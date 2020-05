Bergstraße.„Unsere Familie, unser Leben – in Zeiten von Corona“ heißt der Titel eines Kunstwettbewerbs, den das Evangelische Dekanat Bergstraße veranstaltet. Familien bzw. alle Personen, die in einem Haushalt wohnen, können ein Bild einreichen. Alle Wettbewerbsbeiträge werden nach den Sommerferien in einer Ausstellung im Heppenheimer Haus der Kirche gezeigt. Eine Jury wird die besten Bilder auswählen. Die Gewinner erhalten Preise.

Die Corona-Zeit habe das Leben ziemlich auf den Kopf gestellt, heißt es in der Ankündigung des Wettbewerbs. Das sei zum Teil sehr anstrengend, mache mitunter Angst und nervös. Es gebe allerdings auch in dieser Zeit viele Überraschungen, über die sich Menschen freuen könnten. Vielleicht würden einem auch Dinge bewusst, die man vorher immer gemacht habe, die man aber jetzt ändern möchte. All dies könne in Bildern für den Kunstwettbewerb ausgedrückt werden. Für die Gestaltung gibt es keine Vorgaben. Es wird darum gebeten, ein paar Gedanken zu dem eingereichten Bild zu formulieren.

Alle Teilnehmer erhalten eine Einladung zur Ausstellungseröffnung und werden deshalb gebeten, Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzugeben. Abgabeschluss ist am Freitag, 3. Juli, 12 Uhr. Das Bild kann persönlich nach voriger telefonischer Anmeldung (06252/673 320) im Haus der Kirche abgegeben oder per Post geschickt werden an: Evangelisches Dekanat Bergstraße, Kunstwettbewerb, Ludwigstr. 13, 64646 Heppenheim. zg

