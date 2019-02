Lebensgefährliche Verletzungen

Viernheim.Ein 24 Jahre alter Mann aus Mannheim wurde am frühen Sonntagmorgen festgenommen, nachdem er mit einem Messer mehrmals auf einen 17-Jährigen aus Gorxheimertal eingestochen haben soll. Der Angriff sei nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kurz nach Mitternacht auf einem Viernheimer Freizeitgelände erfolgt. Der 17-Jährige wurde notoperiert und ist außer Lebensgefahr. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen ihn hat die Kriminalpolizei in Heppenheim ein Strafverfahren wegen Verdacht des versuchten Totschlages eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 24-Jährige gestern Vormittag dem Haftrichter in Bensheim vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019