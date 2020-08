Lebensgefahr auf der Heide

Das umzäunte Tagebaugelände auf der Lampertheimer Heide. © RP

Lampertheim/Darmstadt.Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat das Betreten des ehemaligen Tagebaus Heide untersagt. Unbefugte hatten das Gelände in den vergangenen Wochen laut RP wiederholt betreten, obwohl dies lebensgefährlich sei. Wer gegen die Verfügung verstößt, muss mit einer Strafe von 1000 Euro rechnen.

Die Böschungen des Tagebausees sind nicht standsicher, führt die Darmstädter Behörde in einer Pressemitteilung aus. Ein Abrutschen des dortigen Erdmaterials sei jederzeit möglich, so dass Personen, die das Gelände unbefugt betreten, davon verschüttet oder bei Rutschungen am Ufer in den See gezogen werden könnten.

Auf dem Gelände seien trotz vorhandener Einzäunung und Verbotsschildern immer wieder Abfälle in erheblichem Umfang illegal entsorgt worden, die zum Teil gesundheitsschädlich seien. Außerdem gebe es auf dem Gelände noch alte Abfall– und Produkthalden. Das Gelände sei durch seinen früheren Betreiber bisher nicht – wie vorgeschrieben – rekultiviert worden. Da der Betrieb aufgrund von Insolvenz nicht handlungsfähig sei, kümmere sich das RP um die Überwachung des Geländes. Im Tagebau seien früher Sand und Kies gewonnen worden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020