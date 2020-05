Lehrer blicken skeptisch in die Zukunft

Bergstraße.Lernen mit Abstand, gestaffelte Pausen und Lehrer, die von einem Saal in den nächsten sprinten, um mehrere Kleingruppen zeitgleich zu betreuen – so oder so ähnlich sieht der neue Corona-Schulalltag an der Bergstraße aus.

Mit der derzeit noch sehr begrenzten Schülerzahl ist die Umsetzung der strikten Regen machbar. Dabei setzen die Schulen im Kreis auf unterschiedliche Konzepte, um die Schüler sowohl im Präsenzunterricht, als auch diejenigen, die daheim ihre Aufgaben erledigen, bestmöglich zu unterstützen. Derzeit könnten so die notwendigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden und Schüler und Lehrer gewöhnen sich allmählich an die ungewohnte Situation.

Aber kann Schule auch in der Form funktionieren, wenn wieder mehr oder gar alle Schüler aus dem Homeschooling zurück sind? Eine große Herausforderung, so sind sich die Lehrkräfte unterschiedlicher Schulen im Kreis einig, schon allein aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten und des Mangels an einsetzbarem Personal. Damit diese Situation gestemmt werden könne, müssten alle Beteiligten vor allem flexibel und kreativ sein. ssr

