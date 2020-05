Lehrer blicken skeptisch in die Zukunft

Bergstraße.Lernen mit Abstand, gestaffelte Pausen und Lehrer, die von einem Saal in den nächsten sprinten, um mehrere Kleingruppen zeitgleich zu betreuen – so oder so ähnlich sieht der neue Corona-Schulalltag an der Bergstraße aus. Mit der derzeit noch sehr begrenzten Schülerzahl ist die Umsetzung der strikten Regen machbar. Aber kann das in der Form funktionieren, wenn wieder mehr oder gar alle Schüler

...