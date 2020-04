Lehrer sauer auf den Minister

Bergstraße.Mit Empörung reagiert der Kreisverband Bergstraße der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf die Ankündigungen des hessischen Kultusministers Alexander Lorz zur schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts an hessischen Schulen. Die Aussage von Lorz (CDU), man könne „nicht warten, bis die letzte Toilette auf dem neusten Stand ist“, sei angesichts bedrückender Zustände einiger Schulen nicht hinzunehmen und zerstöre die Glaubwürdigkeit bezüglich der dramatischen Mahnungen der letzten Wochen.

Wer von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg spreche, könne nicht vermitteln, warum der Hauptschulabschluss oder der Realabschluss angesichts der Extrembedingungen nicht einmalig auch ohne zentrale Abschlussprüfung vergeben werden kann, wie das in Hessen bis 2004 der Fall war.

Von den vielen Lehrkräften, die 60 Jahre oder älter sind oder schwerwiegende Vorerkrankungen haben, sei jetzt genauso wenig die Rede wie von den Abstandsregeln. Zur Frage der zulässigen Gruppengrößen in den Abschlussklassen der Mittelstufe und in den vierten Klassen der Grundschulen habe Minister Lorz gesagt, diese werde sich „irgendwo zwischen 10 und 15“ einpendeln. „Wer die durchschnittliche Größe des Klassenraums einer Grundschule kennt, weiß, dass bei mehr als fünf oder sechs Kindern die Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden können. Aus diesem Grund ist die Gruppengröße in den bestehenden Notbetreuungen auf fünf Kinder begrenzt“, so die GEW Bergstraße. Insbesondere in den Grundschulen seien Abstandsregelungen außerhalb des Unterrichts kaum durchzuhalten: Kinder, die sich lange nicht gesehen haben und nach sozialer Nähe dürsten, würden sich weder in den Pausen noch beim Ankommen oder Verlassen der Schule an Regeln halten.

Auch auf die Fragen nach der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken habe der Minister ausweichend oder mit Abwehr reagiert. Schutzmasken könne er sich im pädagogischen Umgang nicht vorstellen.

Außerdem weist die GEW darauf hin, dass 4. Grundschulklassen keine „Abschlussklassen“ sind, die sich auf irgendeine Prüfung vorbereiten müssen. Die Aussage, man habe die Abstands- und Hygieneregeln ja bereits „beim Abitur erfolgreich erprobt“, bezeichnen die Bildungsgewerkschafter angesichts der Realitäten im vierten Schuljahr als „unterirdisch“.

Die GEW Bergstraße fordert den Kreis als Schulträger und das Staatliche Schulamt in Heppenheim auf, die Berichte aus den Schulen ernstzunehmen und verantwortungsvoll zu handeln. Dazu gehören aus Sicht der Gewerkschaft ausreichende Vorlaufzeiten für die Wiederaufnahme von Präsenzunterricht sowie verantwortungsbewusste, am Alter der Kinder orientierte maximale Gruppengrößen, die die Einhaltung der Abstandsregeln wenigstens im Klassenraum ermöglichen.

Verbindliche Vorgaben unerlässlich

Unerlässlich sind für die GEW auch verbindliche Vorgaben für die Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln und – falls erforderlich oder gewünscht – von ausreichendem Mundschutz, für die Ausstattung der Klassenräume mit Handwaschmöglichkeiten, Seife und Einmalhandtüchern und hygienischen Entsorgungsmöglichkeiten (etwa geschlossene Mülleimer) sowie für die Reinigungsstandards und -intervalle unter den Bedingungen einer Pandemie. Notwendig seien ferner klare Festlegungen für alle in Schulen Beschäftigten in der Altersgruppe ab 60 Jahre und mit wesentlichen Vorerkrankungen und Festlegungen für den Betreuungsanspruch von Lehrkräften mit Kindern (alleinerziehend bzw. beide Eltern berufstätig) bzw. Freistellungsregelungen, wenn eine solche Notbetreuung nicht zur Verfügung steht. Auch müsse man sich mit der Thematik von Regelungen zum Ausschluss von Kindern vom Unterricht, die Erkältungssymptome zeigen oder die Hygieneregeln wiederholt oder massiv missachten, befassen.

„Die Gesundheit der Beschäftigten und der Kinder und Jugendlichen hat für uns oberste Priorität. Auf dem Spiel steht aber auch die Glaubwürdigkeit der Politik“, heißt es in der GEW-Mitteilung. Durch das Vorpreschen der hessischen Landesregierung, die deutlich vor den meisten anderen Bundesländern die Schulen wieder öffnen wolle, ist den Schulträgern nach Einschätzung der GEW die Zeit genommen worden, eine Bestandsaufnahme zu den hygienischen Bedingungen in den Schulen durchzuführen und etwaige Missstände zu beseitigen. „Wenn berücksichtigt wird, dass es Schulen gibt, die in den Klassenräumen noch nicht einmal Waschbecken haben, dann wird deutlich, wie viel Nachholbedarf noch besteht“, so die Bildungsgewerkschafter. zg

