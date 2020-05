Lehrerausbildung seit 40 Jahren vor Ort

Bergstraße.Was sollen junge Menschen lernen – und wie geschieht dies am besten? Schon der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch setzte sich vor etwa 200 Jahren mit diesen Fragen auseinander und berichtete am Beispiel von Max und Moritz humorvoll über ein schwieriges Lehrer-Schüler-Verhältnis: „Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss!“, heißt es bei Wilhelm Busch im vierten Streich von Max und Moritz.

Heute werden mehr denn je in Politik und Gesellschaft das „Was“ und „Wie“ der schulischen Bildung diskutiert. Von der Digitalisierung in der Schule zu Coronazeiten wusste Wilhelm Busch freilich noch nichts. Aber auch Bildungsstandards und Kernkompetenzen, Inklusion und Bildung für nachhaltige Entwicklung bleiben hoch aktuelle Themen in der Ausbildung junger Lehrkräfte, die seit nunmehr 40 Jahren in Südhessen fest etabliert ist.

Für Gymnasien und Gesamtschulen in der Region südlich von Darmstadt ist seit dem 1. Mai 1980 das Studienseminar für Gymnasien mit heutigem Sitz in Heppenheim zuständig. Zuvor erfolgte die Ausbildung von zwei Darmstädter Studienseminaren aus. Da sich Pläne zerschlugen, wegen der zahlreichen Bensheimer Lehramtsreferendare den Standort dorthin zu verlegen, erfolgte eine Neugründung vor nunmehr 40 Jahren.

Untergebracht war das Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien zunächst in der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule, bis die Räumlichkeiten im alten Postgebäude an der Darmstädter Straße zur Verfügung standen. Zwei Umzüge standen damals noch bevor: 1997 wechselte man ins ehemalige Finanzamt an der Wilhelmstraße, wo man – gut bewacht durch die Beamten der Bensheimer Polizeistation – die Ausbildung fortsetzte. Schließlich fand die Ausbildungsstätte junger Pädagoginnen und Pädagogen im Jahr 2006 ihren endgültigen Standort in Heppenheim. Zwar musste man die Wurzeln der Ausbildung und die Stadt der Schulen verlassen, aber nun war man in der Kreisstadt angekommen und dort immerhin im Haus der Pädagogik untergebracht, unter einem Dach mit dem Staatlichen Schulamt und dem Studienseminar für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen.

Dem Erfolg der Ausbildung stand auch in Heppenheim nichts im Weg. Die Aufteilung der Ausbildung in verschiedene Module im Jahr 2005 brachte die Gefahr der Zergliederung mit sich. Aber es lautet „der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss“, und den 32 Ausbildern scheint es doch immer wieder zu gelingen, in 21 Monaten gute Lehrkräfte hervorzubringen. Ganz wesentlich unterstützt werden sie dabei von zahlreichen Mentoren an den 18 Ausbildungsschulen im Schulamtsbezirk Bergstraße-Odenwald, zu denen zahlreiche ehemalige Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) des Studienseminars Heppenheim gehören.

Zweimal im Jahr – im Mai und im November – kommen jeweils etwa 40 neue Lehramtsreferendare ans Studienseminar für Gymnasien. Für den Zeitpunkt des 40. Jubiläums hätte sich niemand träumen lassen, dass die kommissarische Leiterin Cornelia Baumbusch die Neuen unter Beachtung eines „Corona-Hygieneplans“ begrüßen wird und dass Videokonferenzen die persönliche, immer herzliche Kommunikation ersetzen müssen.

Und es ist noch sehr offen, wann und wie die neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst tatsächlich vor einer Klasse stehen und anfangen, gute Lehrer zu werden. Ein rauschendes Fest zur Feier des Jubiläums hat auch zu unterbleiben. red

