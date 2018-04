Lehrergewerkschaft: Trio tritt in große Fußstapfen

Anzeige

Beschwerden könnten zwar völlig berechtigt sein, doch „wir sind kein Monolith, wir sind ein lebender Organismus. Jedes Mitglied kann zu uns in den Kreisverband kommen, kann sein Anliegen vorbringen und sich auch selbst einbringen. Alle Mitglieder sind die GEW, nicht nur ein kleiner Vorstandszirkel“. Ein gutes Beispiel, dass eine kleine Idee zu einer bundesweiten Bewegung werden kann, sei das Engagement für A13 auch für Grundschullehrkräfte. Die Aktion wurde in Südhessen mit maßgeblicher Beteiligung von Bergsträßer GEW-Mitgliedern initiiert, wurde bundesweit übernommen und trug etwa in Berlin bereits Früchte.

Bestätigt sieht sich die GEW Bergstraße in ihrer Arbeit gegen rechtsextremistische Umtriebe. „All das, worauf wir seit Jahren hinweisen und wovor wir gewarnt haben, hat sich leider bestätigt“, so Schwarz. „Wenn es die Verantwortlichen in der Politik nicht schaffen, dass sich Menschen nicht mehr abgehängt fühlen und deren Angst stattdessen größer wird, dann wird das Problem am rechten Rand weiter wachsen.“ Die Arbeit gegen Rechtsextremismus werde auch der neue Kreisvorstand unvermindert fortführen.

Kreisvorsitzender Giebel ging in seiner Ansprache an die Versammlung hart mit dem Kurs der Landesregierung ins Gericht. So sei großer Unmut sowohl in den Kollegien als auch bei den Schulleitungen in allen Schulformen zu vernehmen. Dennoch berichte Kultusminister Lorz in seinem Elternbrief zu jedem Schuljahresbeginn von hervorragenden Bedingungen und großen Erfolgen im Bildungsbereich. „Den Elternbrief von Herrn Lorz kann man in eine Reihe neben Hans-Christian Andersen und die Brüder Grimm stellen. Da werden Märchen vom Bildungswunderland Hessen verbreitet, was aber leider mit der Realität rein gar nichts zu tun hat“, betonte Giebel.

Bei den anschließenden Ehrungen verdienter Mitglieder griff Renate Hechler (Lautertal), die für 55 Jahre in der GEW ausgezeichnet wurde, das „Bildungswunderland Hessen“ auf. „Ich bin damals von Schleswig-Holstein nach Hessen gewechselt, weil es genau das war: ein Bildungswunderland. Ein Grund dafür war eine starke GEW. Ich sehe, dass die GEW noch immer eine exzellente Arbeit leistet, deshalb werde ich ihr auch weiter die Treue halten und hoffe, dass irgendwann die Bedingungen für tatsächlich gute Bildung mal wieder besser werden“, unterstrich die Jubilarin.

Rainer Maschke (Bensheim), der seit 50 Jahren GEW-Mitglied ist, brachte seinen alten Mitgliedsausweis mit, auf dem eigentlich die Zahlungen der Mitgliedsbeiträge abgestempelt werden sollten. Diese Praxis lief aber offenkundig in der damaligen Zeit aus, denn es befand sich kein einziger Stempel auf dem Dokument. „Bezahlt habe ich meinen Beitrag aber dennoch“, meinte Maschke augenzwinkernd. red

