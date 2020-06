Leiche soll obduziert werden

Fürth.Nach dem Fund einer toten Frau bei einem Hausbrand in Fürth soll die Leiche obduziert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Frau sehr wahrscheinlich um die 61-jährige Bewohnerin handelt, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Obduktion solle die genaue Identität und die Todesursache klären.

Das Feuer war am Sonntagmorgen in einem Einfamilienhaus in dem Haus in Fürth ausgebrochen. Die genaue Ursache muss noch ermittelt werden. Spezialisten des Landeskriminalamtes sollen der Polizeisprecherin zufolge am Dienstag den Brandort untersuchen.

Das Haus sei stark beschädigt, der Schaden liege im sechsstelligen Bereich. lhe

