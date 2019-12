„Leiche“ war sehr lebendig

Bergstraße.Ein Anruf bei der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Südhessens setzte am Samstag (21.) die Polizei vorübergehend in Alarmbereitschaft. Eine Frau hatte gegen 13 Uhr ein Fahrzeug auf der B 47 bei Lampertheim-Rosengarten gemeldet, bei dem sich der Kofferraum geöffnet und den Blick auf eine bäuchlings liegende Person freigegeben habe, deren Arm herausbaumelte. Eine Puppe schloss die Anruferin aus, eine Leiche sei wahrscheinlicher. Am Steuer des verdächtigen Fahrzeuges habe sich eine weibliche Person befunden.

Die Überprüfung der Halteranschrift in Hessen brachte dann die Auflösung: Zwei Eheleute hatten eine Küchenarbeitsplatte gekauft, die nach hinten aus dem Fahrzeug herausragte. Um ein Herausrutschen zu verhindern, hatte sich der Ehemann bäuchlings auf die Platte gelegt und umklammert. Mit einer Hand musste das vermeintliche Opfer bei entsprechenden Fahrsituationen die sich öffnende Heckklappe festhalten und wieder herunterziehen. Auch wenn dieser Transport nicht den Vorschriften entsprach, war die Polizei froh, dass sich der Sachverhalt als harmlos darstellte. Die Notruferin hatte mit ihrer Mitteilung auch alles richtig gemacht, wie die Polizei abschließend betont: „Lieber einmal zuviel als einmal zu wenig anrufen.“ ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019