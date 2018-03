Anzeige

Reichelsheim.Am 16. März, Freitag, gastiert das Berliner Kriminaltheater mit dem Klassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ ab 20 Uhr in der Reichenberghalle in Reichelsheim. In der Ankündigung der Gemeinde Reichelsheim als Veranstalterin heißt es:

„Familie ist die Hölle. Provinz ist die Hölle. Joseph Kesselrings Arsen und Spitzenhäubchen handelt von einer Familie in der Provinz. Zur Familie gehören unter anderem die beiden reizenden alten Damen Abby und Martha Brewster, ihr seelisch leicht desorientierter Neffe Teddy, der frustrierte Theaterkritiker Mortimer, zwei Berufsmörder, ein spätes Mädchen, ein Pfarrer – und alle sind sie irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert. Die Handlung dieses Klassikers besteht im Wesentlichen darin, dass eine Menge Leute versucht, eine Menge Leichen durch ein Haus zu manövrieren, ohne es einander merken zu lassen.

Das Arsen macht dem Zuschauer dabei keine Angst, es sind die Spitzenhäubchen, die ihn amüsiert das Fürchten lehren. Nichts kann angsteinflößender sein als ein gepflegter Vorgarten. Nichts verbirgt mehr als eine reinliche Fassade. Und nichts ist komischer als eine klassische Komödie mit allem, was dazugehört: Leichen im Keller, Leichen in der Truhe, viele offene und verschlossene Türen und Bodenklappen. Treppen, Stiegen und Winkel.“