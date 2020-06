Leichenfund nach Wohnhausbrand

Fürth.Gestern Morgen kam es gegen 8.50 Uhr in der Kolpingstraße in Fürth zu einem Wohnhausbrand. Im Zuge der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr eine tote Person aufgefunden. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude. Dem ersten Anschein nach handelt es sich bei der Toten um eine 61-jährige Hausbewohnerin. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 07.06.2020