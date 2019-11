Leistungen für chronisch Kranke

Bergstraße.Am 28. November um 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Atemwegserkrankungen Bergstraße“ zu einem weiteren Gruppenabend im Haus der Vereine, Am Erbachwiesenweg 16, in Heppenheim. An dem Abend geht es um das Thema: „Leistungen der Krankenkassen für chronisch Kranke“.

Referent ist der Sozialversicherungsfachmann Friedrich Lehmann aus Frankenthal. Im Anschluss an den Vortrag wird

