Lena und Emil bei den Vornamen 2020 sehr beliebt / Erste Umfrageergebnisse

Hessen.Auf der Hitliste beliebter Baby-Vornamen könnten Lena und Emil 2020 sehr weit vorne landen. Das geht aus einer ersten Stichprobe der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) bei rund einem Dutzend Standesämtern hervor. Während es bei den Jungen wahrscheinlich Veränderungen im Ranking geben werde, stünden bei den Mädchen alte Bekannte weiterhin hoch im Kurs, teilte die GfdS am Donnerstag in Wiesbaden mit. Wie bereits in den vergangenen Jahren nannten Eltern ihre neugeborenen Mädchen gerne Emma, Mia oder Lina. Bei den Jungen könnten etwa Paul, Leon und Felix erneut ganz vorne stehen. Ob hingegen Hanna, Spitzenreiterin im vergangenen Jahr, und der zuletzt Zweitplatzierte Ben ihre Erfolge wiederholen können, ist der GfdS zufolge fraglich.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020