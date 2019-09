Lernen, Lachyoga und Livemusik

Bergstraße.Die deutschen Volkshochschulen werden in diesem Jahr 100 jahre alt. Alle feiern das Geburtstagsfest am kommenden Freitag, 20. September, als „Lange Nacht der Volkshochschulen“. Die Party der Kreisvolkshochschule Bergstraße steigt im KVHS-Schulungszentrum in Lorsch, in der Römerstraße 16 von 18 bis 24 Uhr.

Im Haus Löffelholz in Lorsch finden von 18 bis kurz vor Mitternacht Vorträge, Workshops, Tanz und Konzerte statt. Während dieser Nacht möchte die Kvhs ihre Kunden unterhalten, hautnah über Angebote informieren und bewirten. Geboten wird Livemusik. Die Musikerin und Künstlerin Nicole Zach schluckt Schwerter, Berthold Mäurer rezitiert Ringelnatz und Kästner.

Parallel dazu besteht Gelegenheit, kurze Kurs-Angebote zu testen: Die Themen reichen von Ernährungs-Irrtümern, Lachyoga, dem Umgang mit Facebook oder Smartphone, Mini-Sprachkursen bis hin zu Flamenco und Zumba

Umrahmt wird das Ganze mit Snacks und Getränken und einem Rabatt-Angebot: Wer sich am 20. September zu einem Kurs anmeldet, zahlt zehn Prozent weniger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019