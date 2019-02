Lernlandschaften in der Region erleben

Bergstraße.Die Regionen Bergstraße, Ried und Odenwald bieten wunderschöne Ausflugsziele: Naturlandschaften und kulturelle Stätten, die Einblick in Geologie, Ökologie sowie Industrie- und Siedlungsgeschichte geben. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) wird die Internet-Plattform www.info-nibelungenland.de vorgestellt – mit einer Übersicht über Exkursionsmöglichkeiten. Die Teilnehmer können nach Absprache mit den Dozenten einige dieser Exkursionen testen. In einer Abschlussveranstaltung wird Bilanz gezogen – mit dem Ziel, neue Ideen zu entwickeln. Angesprochen sind alle an der Region interessierten Menschen, besonders Pädagogen.

Die Auftaktveranstaltung läuft am Freitag, 15. März, von 18 bis 20 Uhr. Die Abschlussbesprechung findet am Freitag, 14. Juni, ebenfalls von 18 bis 20 Uhr statt. Beide Veranstaltungen laufen in Lorsch im Haus Löffelholz (Römerstraße 16). red

