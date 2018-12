Letzte Runde für den Bensheimer Weihnachtsmarkt

Bensheim.Noch einmal bummeln zwischen Riesenrad und Riesentanne: Der Bensheimer Weihnachtsmarkt schließt heute um 19 Uhr seine Tore. Auch das Riesenrad am Hospitalbrunnen wird dann abgebaut. Die Organisatoren von Stadt Bensheim, Stadtkultur und „Bensheim Aktiv“ ziehen vor dem letzten Öffnungstag eine positive Bilanz: Trotz des teils regnerischen Wetters sei die Resonanz sehr gut gewesen, insbesondere an den Wochenenden. Verschiedene Buden für Glühwein und Snacks haben am Marktplatz und in der unteren Fußgängerzone noch ein paar Tage länger geöffnet: von Freitag (21.) bis Montag (24.) sowie vom 27. bis 30. Dezember. Am 24. Dezember ist die Öffnungszeit auf 14 Uhr begrenzt. red/Bild: Funck

