Letzter Kreistag mit Gottfried Schneider

Bergstraße.Der letzte planmäßige Kreistag in diesem Jahr war nicht nur der letzte in dieser Besetzung, sondern auch der letzte mit Gottfried Schneider – zumindest als Kreistagsvorsitzender wird er künftig nicht mehr dabei sein. „Trotzdem werde ich aus reinem Interesse auch in Zukunft ab und an vorbei schauen“, versicherte der 77-Jährige.

Bei seiner 26. Kreistagssitzung als Kreistagsvorsitzender ließ der CDU-Politiker es sich nicht nehmen, sich bei allen für die langjährige Zusammenarbeit zu bedanken und die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. „Und bemüht euch um einen fairen Wahlkampf“, gab Schneider seinen Kollegen mit Blick auf die Kommunalwahl auf den Weg. Als Dankeschön für die gemeinsam gemeisterten sechs Jahre gab es für jeden ein Sektglas und einen Piccolo.

„Auch ich möchte mich Herrn Schneider anschließen und mich bei allen bedanken, die sich in den vergangenen Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert haben“, so Landrat Engelhardt. „Gottfried Schneider hat sich mit seiner ganzen Persönlichkeit für den Kreistag eingesetzt, hat die Menschen hinter den Funktionen gesehen und dazu beigetragen, dass das Vertrauen der Gesellschaft in die Politik bestehen bleibt.“

Seit 1997 gehörte der leidenschaftliche Kommunalpolitiker ohne Unterbrechung dem Bergsträßer Kreistag an. Von 2010 bis 2014 war er Vorsitzender der CDU-Fraktion und seit 2014 Kreistagsvorsitzender. Auch als langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Fürth und Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Personalausschuss des Kreises Bergstraße war der studierte Maschinenbautechniker tätig. Gottfried Schneider ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. ssr

