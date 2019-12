Liederabend mit Umtrunk

Darmstadt.Krankheitsbedingt muss am 18. Dezember, Mittwoch, die Vorstellung des Opern-Doppelabends „Twice through the heart / Trouble in Tahiti“ in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt entfallen. Um den freien Abend dennoch künstlerisch zu nutzen, hat sich das Musiktheater-Team eine Alternative überlegt:

Bariton David Pichlmaier wäre in Leonard Bernsteins Einakter im Jazztrio zu hören gewesen, Kapellmeister Jan Croonenbroeck hätte den Abend dirigiert – nun werden sie einen gemeinsamen Liederabend geben, eine Wiederaufnahme ihres gemeinsamen Programms um Moritz Eggerts „Neue Dichter Lieben“ und ausgewählte Liedern von Franz Schubert. Im Anschluss an das Konzert laden die beiden sympathischen Künstler zum zwanglosen Gespräch in die BAR ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Staatstheater Darmstadt per Telefon: 06151/2811600. red

