Lighthouse-Affäre: Staatsanwaltschaft ermittelt doppelt

Das ehemalige Lighthouse-Hotel in der Wormser Straße in Bensheim diente dem Kreis für rund ein Jahr als Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Über die Höhe der Schäden, die in dieser Zeit von den Jugendlichen in dem Anwesen angerichtet wurden, sind sich Vermieter und Kreis uneins.

© Funck