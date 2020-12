Lilien wollen in Düsseldorf punkten

Darmstadt.Trotz der jüngsten Schlappe von Fortuna Düsseldorf in Bochum reist Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 mit großem Respekt zum Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger. "Düsseldorf ist extrem heimstark. Von der Niederlage gegen Bochum darf man sich nicht blenden lassen. Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte Lilien-Trainer Markus Anfang am Mittwoch. Im Duell der Tabellennachbarn an diesem Freitag (18.30 Uhr) sei es wichtig, "dass wir stark handlungsorientiert bleiben und uns nicht ablenken lassen".

