Lilien wollen in Kiel DFB-Viertelfinale erreichen

SV Darmstadt 98.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will erstmals seit 34 Jahren wieder das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen. Die Lilien spielen heute (18.30 Uhr/Sky) in der Runde der letzten 16 bei Holstein Kiel. Der Besieger von Triple-Gewinner FC Bayern geht gegen die Hessen als Favorit in die Partie. Letztmals hat Darmstadt im Jahr 1987 das Pokal-Viertelfinale erreicht. Für Trainer Markus Anfang ist es auch aus persönlicher Sicht ein besonderes Spiel: Er trifft auf seinen ehemaligen Verein, den er zwischen 2016 und 2018 betreute.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.02.2021