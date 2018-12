Lindner kommt zum FDP-Jubiläum

Bergstraße.Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten, kommt zum Ende des Jahres noch einmal nach Heppenheim. Denn dann ist es 70 Jahre her, dass die FDP Deutschland gegründet wurde.

Am 11. und 12. Dezember 1948 kamen die Vertreter der liberalen Landesverbände der westlichen Besatzungszonen in Heppenheim zusammen, um die Freie Demokratische Partei zu gründen. „Dies ist der Weg der FDP zu Freiheit, Frieden und Sicherheit für Deutschland in einem geeinten Europa“, heißt es in der Heppenheimer Proklamation von 1948, dem Gründungsdokument der FDP.

Fest im Kurfürstensaal

Mit einer Jubiläumsveranstaltung möchten die Liberalen an die Gründung der FDP vor 70 Jahren erinnern. Das Fest findet am Samstag, 15. Dezember, im Kurfürstensaal des Kurmainzer Amtshofs statt.

Bei der Veranstaltung wird neben Christian Lindner auch der Bundestagsabgeordnete und hessische Landesvorsitzende Stefan Ruppert sprechen.

Im Anschluss an den Festakt veranstaltet die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit einen Generationentalk. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.12.2018