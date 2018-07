Anzeige

Bergstraße.Nicht „katastrophal, aber deutlich ausbaufähig“ sei der öffentliche Personennahverkehr im Kreis Bergstraße, zieht die Partei „Die Linke“ das Fazit nach ihrer Aktion kürzlich in Bensheim und Heppenheim. Die beiden Direktkandidaten für die Landtagswahl im Kreis Bergstraße, Sascha Bahl (Wahlkreis Bergstraße-Ost) und Yannick Mildner (Bergstraße-West), führten an den Bahnhöfen mit vielen Pendlern und Reisenden Gespräche über den Status des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Kreis. Unterstützt wurden die beiden von dem Groß-Genauer Bundestagsabgeordneten Jörg Cézanne, der als Verkehrsexperte die Vorstellungen der Partei zu einem zukunftsfähigen und für jeden bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr den interessierten Reisenden vermittelte.

Die Meinungen und Erfahrungen der Fahrgäste deckten sich mit dem, was der Fahrgastverband Pro Bahn wenige Tage zuvor Kommunalpolitikern in einem Vortrag vermittelte, bei dem Sascha Bahl dabei war: „Der Kreis ist Bestandteil der Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar und verfügt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt sowohl über Autobahnen, Bundes- und Kreisstraße als auch über Bahn- und Buslinien. Dennoch kommt man ohne Auto in den ländlichen Gebieten des Kreises oft nicht aus.“

Es gebe „deutliche Lücken“ in der Netzanbindung – und die Taktung sei vielerorts wenig bis gar nicht attraktiv. Als Beispiele dazu dienen die Strecken zwischen Mörlenbach und Heppenheim, Lampertheim und Heppenheim oder zwischen Bensheim und Groß-Rohrheim oder Gernsheim. „Deutlich zu teuer sind zudem die Fahrpreise“, so Bahl.