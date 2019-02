Linke lädt zu „rotem Stammtisch“ ein

Bergstraße.Die Linke stimmt sich bei einem „roten Stammtisch“ auf die Europawahl ein.

Die meisten führenden Parteien und Politiker hielten – so die Bergsträßer Linke in ihrer Einladung für Freitag, 1. März, 19 Uhr, nach Heppenheim in die K-Lounge (Darmstädter Straße 52) – in der Öffentlichkeit Europa hoch und machten sich für die Europäische Union (EU) stark. Aber gleichzeitig komme die EU nicht aus der Dauerkrise heraus.

Die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) befinde sich „auf einem extrem hohen Niveau“. Angesichts der „schlechten wirtschaftlichen Situation“ dränge sich in vielen Mitgliedsstaaten der EWU die Frage auf, ob dies das Resultat ihrer Mitgliedschaft ist.

Rechtspopulisten auf Vormarsch

„Derzeit sind rechtspopulistische Parteien in Europa auf dem Vormarsch. Politik- und Sozialwissenschaftler sprechen bereits von einer ,dritten Welle’ des Rechtspopulismus. Für die in diesem Jahr anstehenden Europawahlen bedeutet dies, dass mehr europafeindliche Parteien ins Europäische Parlament einziehen könnten, als dies bisher der Fall war. Steht die EU womöglich am Scheideweg, welche Verantwortung trägt die aktuelle Politik, auch in Deutschland, für diese prekäre Entwicklung und worin liegen am bröckelnden Kitt die Ursachen?“, heißt es in der Einladung weiter.

Für mehr Licht zu dem wichtigen Thema „Europäische Union“ will Referentin Julia Schnepf sorgen. Schnepf hat Politikwissenschaft, Psychologie und Economics an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg studiert.

Neben den Themen Lohnpolitik und Klimaziele will Schnepf ein Augenmerk auf die Entwicklung der Zusammensetzung der politischen Landschaft richten. Neben den Mitgliedern und Freunden sind auch interessierte Gäste zum „Roten Stammtisch“ eingeladen. red

