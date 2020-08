Linkshänder und Fehlerteufel

Die Schultüte war gut gefüllt, alles andere weniger erquicklich an meinem ersten Schultag im Jahr 1970. Kratzende Strümpfe, ein Lehrer, der einen Rohrstock hatte (und ihn später auch einsetzte) und ich sollte gefälligst mit rechts schreiben. Letzteres sieht man heute noch. Meine Handschrift kann problemlos mit der jedes Arztes oder Apothekers mithalten. Später ging es an der Theodor-Heuss-Grundschule in Sinsheim (das ist da, wo Hoffenheim Fußball spielt) humaner zu.

In Zwingenberg an der Melibokus-Grundschule blieb meinem Linkshänder-Kollegen Michael Ränker im Jahr 1974 war der Rohrstock erspart, stattdessen trat „Ulimantulus Irrichmich“ – den Älteren unter uns besser bekannt als „Uli, der Fehlerteufel“ – in sein Leben als Grundschüler. In Fibeln und Arbeitsheften verdrehte der Gehörnte Buchstaben und stahl Satzzeichen und gab dem Erstklässler so manches Rätsel auf.

Und welche Erinnerungen haben Sie an ihren Schulstart? Schreiben Sie uns unter:

ba-region@bergstraesser-

anzeiger.de

Allen Kindern einen guten Schulstart wünschen Michael Roth und das BA-Team!

